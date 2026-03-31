HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Profitable HOCHTIEF-Investition?
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31.03.2026 10:03:49
MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HOCHTIEF-Anteile bei 76,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,311 HOCHTIEF-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 488,07 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Anteils am 30.03.2026 auf 372,40 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 488,07 EUR, was einer positiven Performance von 388,07 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 28,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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