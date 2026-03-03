HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Performance unter der Lupe
|
03.03.2026 10:04:01
MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die HOCHTIEF-Aktie an diesem Tag 72,55 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137,836 HOCHTIEF-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des HOCHTIEF-Papiers auf 408,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56 264,65 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 56 264,65 EUR, was einer positiven Performance von 462,65 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich jüngst auf 30,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: HOCHTIEF
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
09:30
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.02.26
|MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|HOCHTIEF-Aktie stoppt Rekordlauf: Abstufung durch Santander setzt unter Druck (dpa-AFX)