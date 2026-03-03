MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen HOCHTIEF-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die HOCHTIEF-Aktie an diesem Tag 72,55 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die HOCHTIEF-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 137,836 HOCHTIEF-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des HOCHTIEF-Papiers auf 408,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56 264,65 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 56 264,65 EUR, was einer positiven Performance von 462,65 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von HOCHTIEF belief sich jüngst auf 30,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at