HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Rentabler HOCHTIEF-Einstieg?
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14.04.2026 10:03:52
MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor einem Jahr abgeworfen
Am 14.04.2025 wurden HOCHTIEF-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 153,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das HOCHTIEF-Papier investiert hätte, hätte er nun 65,189 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen HOCHTIEF-Papiere wären am 13.04.2026 29 817,47 EUR wert, da der Schlussstand 457,40 EUR betrug. Mit einer Performance von +198,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von HOCHTIEF belief sich zuletzt auf 34,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
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