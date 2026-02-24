MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen

HOCHTIEF Aktie
Vor 3 Jahren wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das HOCHTIEF-Papier bei 62,90 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 15,898 HOCHTIEF-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 400,64 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Anteils am 23.02.2026 auf 402,60 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 540,06 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete HOCHTIEF eine Marktkapitalisierung von 30,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
