MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in HUGO BOSS eingebracht

Am 12.10.2022 wurden HUGO BOSS-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 46,60 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,146 Anteilen. Die gehaltenen HUGO BOSS-Anteile wären am 11.10.2023 125,19 EUR wert, da der Schlussstand 58,34 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,19 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte HUGO BOSS einen Börsenwert von 4,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at