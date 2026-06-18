HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Rentables HUGO BOSS-Investment?
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18.06.2026 10:04:37
MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HUGO BOSS von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden HUGO BOSS-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das HUGO BOSS-Papier an diesem Tag bei 38,18 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hat, hat nun 261,917 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (38,95 EUR), wäre das Investment nun 10 201,68 EUR wert. Damit wäre die Investition um 2,02 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete HUGO BOSS eine Marktkapitalisierung von 2,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com