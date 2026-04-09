HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Langfristige Anlage
|
09.04.2026 10:03:27
MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HUGO BOSS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das HUGO BOSS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HUGO BOSS-Anteile an diesem Tag 34,73 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 28,794 HUGO BOSS-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,49 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 050,68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,07 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für HUGO BOSS eine Börsenbewertung in Höhe von 2,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com
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