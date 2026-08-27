HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Rentabler HUGO BOSS-Einstieg?
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27.08.2026 10:03:21
MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel hätte eine Investition in HUGO BOSS von vor 5 Jahren gekostet
Die HUGO BOSS-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HUGO BOSS-Anteile betrug an diesem Tag 47,72 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,096 HUGO BOSS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,13 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,10 Prozent verringert.
Der Marktwert von HUGO BOSS betrug jüngst 2,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com
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