HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Lohnendes HUGO BOSS-Investment?
|
21.05.2026 10:03:40
MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem HUGO BOSS-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 39,81 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hat, hat nun 25,119 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.05.2026 905,55 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,05 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 9,44 Prozent verkleinert.
HUGO BOSS wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,49 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com
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