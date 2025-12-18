HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
HUGO BOSS-Performance im Blick 18.12.2025 10:03:28

MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in HUGO BOSS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die HUGO BOSS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des HUGO BOSS-Papiers betrug an diesem Tag 27,81 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,958 HUGO BOSS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 325,42 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 17.12.2025 auf 36,86 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,54 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von HUGO BOSS bezifferte sich zuletzt auf 2,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: TungCheung / Shutterstock.com

Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten

MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren verdient

HUGO BOSS-Performance im Blick Vor Jahren in HUGO BOSS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

17.12.25
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
17.12.25
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
17.12.25
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
16.12.25
 HUGO BOSS-Aktie legt zu: Konsortialkredit über 600 Millionen Euro wird ersetzt (Dow Jones)
11.12.25
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
11.12.25
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
11.12.25
 MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HUGO BOSS von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
10.12.25
 EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)