MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in HUGO BOSS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die HUGO BOSS-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des HUGO BOSS-Papiers betrug an diesem Tag 27,81 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,958 HUGO BOSS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 325,42 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 17.12.2025 auf 36,86 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,54 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von HUGO BOSS bezifferte sich zuletzt auf 2,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at