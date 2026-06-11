MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine HUGO BOSS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in HUGO BOSS eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades HUGO BOSS-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen HUGO BOSS-Anteile letztlich bei 53,62 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hat, hat nun 18,650 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 679,97 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 10.06.2026 auf 36,46 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,00 Prozent verringert.

HUGO BOSS war somit zuletzt am Markt 2,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at