HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
|Profitabler HUGO BOSS-Einstieg?
|
30.04.2026 10:03:37
MDAX-Wert HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine HUGO BOSS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HUGO BOSS-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des HUGO BOSS-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 68,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14,658 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 527,70 EUR, da sich der Wert einer HUGO BOSS-Aktie am 29.04.2026 auf 36,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 47,23 Prozent vermindert.
HUGO BOSS wurde am Markt mit 2,54 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pere Rubi / Shutterstock.com
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