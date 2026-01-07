Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Jungheinrich-Investmentbeispiel
|
07.01.2026 10:03:58
MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Jungheinrich-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,96 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,453 Jungheinrich-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 128,45 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,45 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Jungheinrich belief sich zuletzt auf 3,79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jungheinrich
Analysen zu Jungheinrich AG
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09.12.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
