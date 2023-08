MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Jungheinrich abgeworfen

Das Jungheinrich-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Jungheinrich-Aktie bei 13,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,643 Jungheinrich-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 255,13 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Anteils am 08.08.2023 auf 33,38 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 255,13 EUR, was einer positiven Performance von 155,13 Prozent entspricht.

Jungheinrich war somit zuletzt am Markt 3,44 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at