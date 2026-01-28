MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Jungheinrich von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Jungheinrich-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Jungheinrich-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Jungheinrich-Aktie bei 24,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,065 Jungheinrich-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 149,19 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,19 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Jungheinrich belief sich zuletzt auf 3,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at