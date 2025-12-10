MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungheinrich-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Jungheinrich eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Jungheinrich-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Jungheinrich-Papier 28,18 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Jungheinrich-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,549 Jungheinrich-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 123,49 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Anteils am 09.12.2025 auf 34,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,49 Prozent angezogen.

Jungheinrich erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at