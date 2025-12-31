Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Rentable Jungheinrich-Investition?
|
31.12.2025 10:04:40
MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungheinrich-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Jungheinrich-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Jungheinrich-Aktie bei 25,66 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,897 Jungheinrich-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 138,04 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Papiers am 30.12.2025 auf 35,42 EUR belief. Damit wäre die Investition 38,04 Prozent mehr wert.
Jungheinrich wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,61 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jungheinrich
