MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Jungheinrich-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Jungheinrich-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Jungheinrich-Papier 30,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Jungheinrich-Papier investiert hätte, hätte er nun 328,947 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Jungheinrich-Aktie auf 24,78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 151,32 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at