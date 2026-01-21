Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Lukratives Jungheinrich-Investment?
|
21.01.2026 10:04:21
MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Jungheinrich-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Jungheinrich-Papiers betrug an diesem Tag 23,38 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 427,716 Jungheinrich-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 141,15 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Papiers am 20.01.2026 auf 35,40 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 51,41 Prozent gleich.
Der Jungheinrich-Wert an der Börse wurde auf 3,67 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Jungheinrich
Analysen zu Jungheinrich AG
|16.01.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Jungheinrich AG
|37,18
|2,03%