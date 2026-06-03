MDAX-Wert Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Jungheinrich von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Jungheinrich-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 03.06.2021 wurde die Jungheinrich-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43,50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,299 Jungheinrich-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 55,45 EUR, da sich der Wert eines Jungheinrich-Papiers am 02.06.2026 auf 24,12 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,55 Prozent verringert.

Der Jungheinrich-Wert an der Börse wurde auf 2,46 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at