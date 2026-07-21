MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingefahren

K+S-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die K+S-Aktie an diesem Tag 11,90 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das K+S-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,403 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,17 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,08 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,08 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von K+S betrug jüngst 2,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at