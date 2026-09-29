MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in K+S-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit K+S-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,60 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 86,207 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,66 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 350,00 EUR wert. Damit wäre die Investition 35,00 Prozent mehr wert.

K+S wurde am Markt mit 2,80 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at