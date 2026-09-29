K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Investmentbeispiel
|
29.09.2026 10:03:33
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit K+S-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,60 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 86,207 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,66 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 350,00 EUR wert. Damit wäre die Investition 35,00 Prozent mehr wert.
K+S wurde am Markt mit 2,80 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S
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