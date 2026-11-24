Bei einem frühen K+S-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das K+S-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,05 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,050 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (11,85 EUR), wäre das Investment nun 107,24 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 107,24 EUR entspricht einer Performance von +7,24 Prozent.

Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2,23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at