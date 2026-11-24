K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Lukrative K+S-Investition?
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24.11.2026 10:03:35
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in K+S von vor einem Jahr abgeworfen
Das K+S-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,05 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,050 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (11,85 EUR), wäre das Investment nun 107,24 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 107,24 EUR entspricht einer Performance von +7,24 Prozent.
Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S
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