MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine K+S-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die K+S-Aktie bei 8,47 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 180,359 K+S-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 251,65 EUR, da sich der Wert eines K+S-Anteils am 30.03.2026 auf 16,31 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92,52 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at