K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Lukrativer K+S-Einstieg?
|
31.03.2026 10:03:49
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte eine K+S-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die K+S-Aktie bei 8,47 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 180,359 K+S-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 251,65 EUR, da sich der Wert eines K+S-Anteils am 30.03.2026 auf 16,31 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92,52 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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