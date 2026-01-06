MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen K+S-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die K+S-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,59 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 1 042,970 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 12,63 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 172,72 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,73 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von K+S belief sich zuletzt auf 2,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at