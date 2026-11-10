K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Frühes Investment
|
10.11.2026 10:03:31
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurde das K+S-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der K+S-Anteile betrug an diesem Tag 15,30 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, hätte er nun 65,359 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 878,43 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 09.11.2026 auf 13,44 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 12,16 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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