K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|K+S-Anlage
|
07.04.2026 10:03:42
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem K+S-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,02 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 5,258 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 16,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,33 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 13,67 Prozent.
Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,94 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S
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