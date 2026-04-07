K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
K+S-Anlage 07.04.2026 10:03:42

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in K+S gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem K+S-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,02 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 5,258 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 02.04.2026 auf 16,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,33 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 13,67 Prozent.

Der K+S-Wert an der Börse wurde auf 2,94 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: K+S

Nachrichten zu K+S AG

mehr Nachrichten