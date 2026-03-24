K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Langfristige Investition
|
24.03.2026 10:03:41
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit K+S-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19,11 EUR. Bei einem K+S-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,329 K+S-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,19 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 794,87 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 794,87 EUR entspricht einer negativen Performance von 20,51 Prozent.
Zuletzt verbuchte K+S einen Börsenwert von 2,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S