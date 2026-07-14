MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in K+S-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der K+S-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,34 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 612,182 K+S-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.07.2026 8 435,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,78 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 15,64 Prozent.

Zuletzt verbuchte K+S einen Börsenwert von 2,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at