K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|K+S-Performance im Blick
|
14.07.2026 10:03:55
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in K+S von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der K+S-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,34 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 612,182 K+S-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.07.2026 8 435,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,78 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 15,64 Prozent.
Zuletzt verbuchte K+S einen Börsenwert von 2,35 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S
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