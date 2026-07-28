K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Hochrechnung
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28.07.2026 10:03:44
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das K+S-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,68 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die K+S-Aktie investiert, befänden sich nun 53,533 K+S-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 14,31 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 766,06 EUR wert. Damit wäre die Investition um 23,39 Prozent gesunken.
Insgesamt war K+S zuletzt 2,84 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S