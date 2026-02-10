MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in K+S-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 10.02.2016 wurde die K+S-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 53,763 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 775,27 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 09.02.2026 auf 14,42 EUR belief. Mit einer Performance von -22,47 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für K+S eine Börsenbewertung in Höhe von 2,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at