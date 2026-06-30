K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Profitables K+S-Investment? 30.06.2026 10:03:52

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in K+S-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen K+S-Anteile an diesem Tag bei 18,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,451 K+S-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,94 EUR, da sich der Wert eines K+S-Anteils am 29.06.2026 auf 12,83 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,06 Prozent verringert.

Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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