MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in K+S-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen K+S-Anteile an diesem Tag bei 18,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,451 K+S-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 69,94 EUR, da sich der Wert eines K+S-Anteils am 29.06.2026 auf 12,83 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,06 Prozent verringert.

Alle K+S-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at