K+S Aktie

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WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Profitable K+S-Investition? 20.10.2026 10:03:36

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen K+S-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der K+S-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die K+S-Aktie bei 18,20 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hat, hat nun 54,960 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen K+S-Papiere wären am 19.10.2026 750,76 EUR wert, da der Schlussstand 13,66 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,92 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von K+S belief sich zuletzt auf 2,52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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