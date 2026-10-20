K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Profitable K+S-Investition?
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20.10.2026 10:03:36
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der K+S-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die K+S-Aktie bei 18,20 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die K+S-Aktie investiert hat, hat nun 54,960 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen K+S-Papiere wären am 19.10.2026 750,76 EUR wert, da der Schlussstand 13,66 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,92 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von K+S belief sich zuletzt auf 2,52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S
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