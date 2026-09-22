K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Rentable K+S-Anlage? 22.09.2026 10:03:35

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades K+S-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,98 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 5,562 K+S-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 16,11 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,40 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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04.09.26 K+S Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.26 K+S Kaufen DZ BANK
13.08.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
12.08.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
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