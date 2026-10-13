MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in K+S-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der K+S-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die K+S-Aktie bei 14,15 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,070 K+S-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 98,34 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 12.10.2026 auf 13,91 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 1,66 Prozent.

Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at