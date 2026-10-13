K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Lohnende K+S-Investition?
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13.10.2026 10:03:47
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der K+S-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die K+S-Aktie bei 14,15 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,070 K+S-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 98,34 EUR, da sich der Wert einer K+S-Aktie am 12.10.2026 auf 13,91 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 1,66 Prozent.
Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S