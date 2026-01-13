MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 10 Jahren angefallen

K+S Aktie

Vor Jahren in K+S-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der K+S-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20,68 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,837 K+S-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,49 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 12.01.2026 auf 12,92 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,51 Prozent abgenommen.

K+S war somit zuletzt am Markt 2,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

