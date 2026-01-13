K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Lukrativer K+S-Einstieg?
|
13.01.2026 10:03:41
MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der K+S-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20,68 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,837 K+S-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 62,49 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 12.01.2026 auf 12,92 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,51 Prozent abgenommen.
K+S war somit zuletzt am Markt 2,28 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: K+S
Nachrichten zu K+S AG
|
08.01.26
|Streusalz wird in Baumärkten teilweise knapp (dpa-AFX)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.01.26
|MDAX aktuell: MDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
06.01.26
|MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.12.25
|EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
30.12.25
|MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)