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K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Langfristige Investition 12.05.2026 10:04:15

MDAX-Wert K+S-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in K+S von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

MDAX-Wert K+S-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in K+S von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Vor Jahren in K+S eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die K+S-Anteile bei 15,28 EUR. Bei einem K+S-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 654,450 K+S-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 15,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 954,19 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 0,46 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für K+S eine Börsenbewertung in Höhe von 2,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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