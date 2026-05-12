K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Langfristige Investition
|
12.05.2026 10:04:15
MDAX-Wert K+S-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in K+S von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Heute vor 1 Jahr wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die K+S-Anteile bei 15,28 EUR. Bei einem K+S-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 654,450 K+S-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 15,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 954,19 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 0,46 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für K+S eine Börsenbewertung in Höhe von 2,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: K+S