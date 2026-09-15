MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit KION GROUP-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 38,15 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,212 KION GROUP-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 066,84 EUR, da sich der Wert einer KION GROUP-Aktie am 14.09.2026 auf 40,70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,68 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte KION GROUP einen Börsenwert von 5,66 Mrd. Euro. KION GROUP-Papiere wurden am 28.06.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das KION GROUP-Papier bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at