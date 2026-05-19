MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem KION GROUP-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 41,76 EUR wert. Bei einem KION GROUP-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 239,464 KION GROUP-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 534,00 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 18.05.2026 auf 43,99 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 10 534,00 EUR entspricht einer Performance von +5,34 Prozent.

KION GROUP markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,84 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie ging am 28.06.2013 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs des KION GROUP-Papiers bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at