KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Rentable KION GROUP-Investition?
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07.07.2026 10:03:50
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 42,40 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KION GROUP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,358 KION GROUP-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,40 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 06.07.2026 auf 43,84 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 3,40 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte KION GROUP einen Börsenwert von 5,69 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie ging am 28.06.2013 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines KION GROUP-Anteils lag damals bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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