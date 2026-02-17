MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KION GROUP-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die KION GROUP-Anteile bei 46,35 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KION GROUP-Aktie investiert, befänden sich nun 21,577 KION GROUP-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 411,16 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 16.02.2026 auf 65,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,12 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von KION GROUP betrug jüngst 8,44 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der KION GROUP-Papiere an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Die KION GROUP-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at