KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Lohnender KION GROUP-Einstieg?
|
17.02.2026 10:11:40
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die KION GROUP-Anteile bei 46,35 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KION GROUP-Aktie investiert, befänden sich nun 21,577 KION GROUP-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 411,16 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 16.02.2026 auf 65,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,12 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von KION GROUP betrug jüngst 8,44 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der KION GROUP-Papiere an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Die KION GROUP-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
10:30
|EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
10:30
|EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
13.02.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.at)