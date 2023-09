MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP verloren

Vor Jahren KION GROUP-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades KION GROUP-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 60,44 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,545 KION GROUP-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2023 auf 35,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 584,71 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41,53 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von KION GROUP belief sich zuletzt auf 4,50 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie ging am 28.06.2013 an die Börse XETRA. Der Erstkurs der KION GROUP-Aktie lag beim Börsengang bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at