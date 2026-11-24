Das wäre der Fehlbetrag eines frühen KION GROUP-Einstiegs gewesen.

Das KION GROUP-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54,56 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 183,284 KION GROUP-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 5 619,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,66 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 43,80 Prozent.

Alle KION GROUP-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,83 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der KION GROUP-Aktie lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at