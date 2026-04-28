MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen KION GROUP-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der KION GROUP-Aktie statt. Der Schlusskurs der KION GROUP-Anteile betrug an diesem Tag 37,42 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KION GROUP-Aktie investiert, befänden sich nun 267,237 KION GROUP-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 43,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 557,99 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 15,58 Prozent.

Der Börsenwert von KION GROUP belief sich jüngst auf 5,69 Mrd. Euro. Die KION GROUP-Aktie ging am 28.06.2013 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines KION GROUP-Anteils lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at