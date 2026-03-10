MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in KION GROUP-Aktien gewesen.

Am 10.03.2021 wurde das KION GROUP-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die KION GROUP-Aktie an diesem Tag bei 77,98 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,824 KION GROUP-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen KION GROUP-Papiere wären am 09.03.2026 624,52 EUR wert, da der Schlussstand 48,70 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,55 Prozent verringert.

Der Marktwert von KION GROUP betrug jüngst 6,39 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Der erste festgestellte Kurs eines KION GROUP-Anteils lag damals bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at