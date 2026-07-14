KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Lukrative KION GROUP-Investition?
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14.07.2026 10:03:55
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KION GROUP von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52,55 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,029 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 13.07.2026 767,65 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,34 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23,24 Prozent.
Der Börsenwert von KION GROUP belief sich jüngst auf 5,37 Mrd. Euro. Der KION GROUP-Börsengang fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines KION GROUP-Papiers auf 24,19 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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