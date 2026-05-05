MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren eingebracht

Am 05.05.2021 wurden KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren KION GROUP-Anteile an diesem Tag 82,42 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KION GROUP-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,213 KION GROUP-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.05.2026 53,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,17 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 46,41 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für KION GROUP eine Börsenbewertung in Höhe von 5,81 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der KION GROUP-Papiere fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers lag beim Börsengang bei 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at