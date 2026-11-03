KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Profitable KION GROUP-Anlage?
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03.11.2026 10:03:41
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades KION GROUP-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die KION GROUP-Aktie an diesem Tag bei 64,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 156,250 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 33,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 303,13 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46,97 Prozent.
Der Börsenwert von KION GROUP belief sich zuletzt auf 4,36 Mrd. Euro. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der KION GROUP-Aktie lag damals bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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