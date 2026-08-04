KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Lohnendes KION GROUP-Investment?
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04.08.2026 10:03:42
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das KION GROUP-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48,30 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investiert hat, hat nun 20,704 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.08.2026 826,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 17,39 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte KION GROUP einen Börsenwert von 5,10 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers lag beim Börsengang bei 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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