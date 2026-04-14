KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
|Lukrative KION GROUP-Investition?
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14.04.2026 10:03:52
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren bedeutet
Am 14.04.2016 wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52,04 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,922 KION GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der KION GROUP-Aktie auf 44,58 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,66 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 14,34 Prozent.
KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,91 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2013 wurden KION GROUP-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der KION GROUP-Aktie belief sich damals auf 24,19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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