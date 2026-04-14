KION GROUP Aktie

KION GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative KION GROUP-Investition? 14.04.2026 10:03:52

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen KION GROUP-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 14.04.2016 wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 52,04 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,922 KION GROUP-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der KION GROUP-Aktie auf 44,58 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,66 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 14,34 Prozent.

KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,91 Mrd. Euro gelistet. Am 28.06.2013 wurden KION GROUP-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der KION GROUP-Aktie belief sich damals auf 24,19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: KION GROUP

Nachrichten zu KION GROUP AG

mehr Nachrichten